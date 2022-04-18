Рынок ОФЗ продолжит "дрейфовать" в сторону снижения доходностей - Инвестбанк Синара

Рынок ОФЗ, вероятно, продолжит на текущей неделе "дрейфовать" в сторону снижения доходностей, чему будут способствовать внутренний спрос и появляющиеся намеки на снижение инфляции, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Рынок ОФЗ по итогам недели показал умеренно позитивную динамику. На глобальных рынках на эту неделю запланировано не слишком много важных для долговых бумаг событий. В центре внимания окажется выступление главы ФРС, которое состоится в среду. Наиболее вероятно, что он поддержит риторику о растущей инфляции и необходимости повышения ставок, что в очередной раз может спровоцировать рост доходностей американских госбумаг. Российский рынок, весьма вероятно, продолжит дрейфовать в сторону снижения доходностей, чему станут способствовать внутренний спрос и появляющиеся намеки на снижение инфляции", - отмечает эксперт банка.

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