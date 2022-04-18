"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $165

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $165 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,6%, стоп-приказ: $123, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что Nike сумела успешно справиться с негативными последствиями пандемии коронавируса при помощи цифровых каналов продаж, которые компания развивает с 2017г. Примечательно, что в I квартале 2021 финансового года онлайн-продажи возросли на 82% в годовом выражении, во II квартале - на 84%, и теперь на долю электронной коммерции компании приходится порядка 30% от общего объема выручки, тогда как планировалось достичь такого показателя лишь к 2023 году. Nike ожидает, что в течение ближайших нескольких лет сможет довести долю цифровых продаж до 50% от выручки.

"С технической точки зрения акции формируют разворотный тренд после значительного снижения . Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $165. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $123 риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,02", - указывают аналитики "Финама".

Американская компания Nike Inc. является производителем спортивной одежды, обуви и аксессуаров, а также разрабатывает приложения для мобильных устройств и организует тренировки в крупных городах мира.

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