Ориентир по доходности новых бондов Ростелекома выглядит привлекательно - Инвестбанк Синара

Ориентир по доходности размещаемых бондов "Ростелекома" выпуска 001P-05R выглядит весьма привлекательно, отмечается в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Ростелеком" 19 апреля откроет книгу заявок на вторичное размещение облигаций выпуска 001P-05R объемом до 3 млрд руб. Цена размещения - не ниже 100,5% от номинала, дата следующей оферты - 3 октября 2022г, дата погашения - 21 марта 2029г. Ставка 7-го купона ранее была установлена на уровне 17% годовых. На наш взгляд, размещение, позволяющее зафиксировать доходность в бумагах качественного эмитента на уровне порядка 17% годовых на следующие полгода, выглядит весьма привлекательно, хотя не исключаем, что в условиях дефицита предложения бумаг спрос окажется высоким, что позволит эмитенту уменьшить доходность ниже первоначального ориентира", - пишет аналитик Александр Афонин.

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