BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-02, ГидроМашСервис БО-03, АФК Система 001Р-131, Сегежа Групп 001Р-01R и Уралкалий ПБО-04-Р, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов отмечает, что по итогам минувшей недели настроения на долговом рынке продолжали улучшаться. В большей степени это касается долгосрочных ожиданий. Доходности ОФЗ по всей длине кривой ОФЗ свыше полугода снизились, причем чем больше длительность, тем ощутимее снижение. Ставки по наиболее коротким бумагам возросли, что, по мнению аналитика, может быть свидетельством удлинения дюрации большинством инвесторов.

"Приближается срок очередного заседания Банка России, которое пройдет 29 апреля. После внепланового снижения ключевой ставки с 20% до 17% рынок ждет дальнейшего смягчения. Интерес также представляет обновленный прогноз регулятора, который должен быть представлен на опорном заседании. В корпоративном секторе также наблюдался оптимизм. Ценовой индекс корпоративных облигаций RUCBICP прибавил почти 1,5% и сегодня продолжает расти. G-спреды в рейтинговых категориях от BB и выше снизились, в среднем, на 60 б.п., в то время как в сегменте High Yield премия за риск остается высокой. На этой неделе тенденция может продолжиться", - пишет Галактионов.

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