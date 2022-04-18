Рубль, вероятно, будет торговаться на текущей неделе в диапазонах 79-82 руб./$1 и 84-87 руб./EUR1 - Росбанк

Диапазоны торгов валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на текущей неделе могут составить 79-82 руб./$1 и 84-87 руб./EUR1, полагают аналитики Росбанка.

"Баланс сил на валютном рынке на предстоящей неделе, на наш взгляд, останется смешанным. С одной стороны, интенсивные продажи экспортной выручки сохранятся в контексте благоприятной сезонности внешнеторгового оборота в апреле, а с другой - наблюдается негатив ввиду динамики процентных ставок и валют развитых стран на внешних рынках, а также отсутствия подвижек в геополитических процессах. В этом контексте мы предполагаем, что диапазоны колебаний пар доллар/рубль и евро/рубль могут расшириться до 79-82 руб./$1 и 84-87 руб./EUR1", - отмечают эксперты в комментарии банка.

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