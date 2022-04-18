.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Рубль, вероятно, будет торговаться на текущей неделе в диапазонах 79-82 руб./$1 и 84-87 руб./EUR1 - Росбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
18 апреля 2022 года 12:24

Рубль, вероятно, будет торговаться на текущей неделе в диапазонах 79-82 руб./$1 и 84-87 руб./EUR1 - Росбанк

Диапазоны торгов валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на текущей неделе могут составить 79-82 руб./$1 и 84-87 руб./EUR1, полагают аналитики Росбанка.

"Баланс сил на валютном рынке на предстоящей неделе, на наш взгляд, останется смешанным. С одной стороны, интенсивные продажи экспортной выручки сохранятся в контексте благоприятной сезонности внешнеторгового оборота в апреле, а с другой - наблюдается негатив ввиду динамики процентных ставок и валют развитых стран на внешних рынках, а также отсутствия подвижек в геополитических процессах. В этом контексте мы предполагаем, что диапазоны колебаний пар доллар/рубль и евро/рубль могут расшириться до 79-82 руб./$1 и 84-87 руб./EUR1", - отмечают эксперты в комментарии банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
18 апреля 2022 года 13:28
Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал к умеренному росту - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов сохраняют потенциал к умеренному росту, но в течение недели они на время могут опускаться ниже $110 за баррель Brent, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рост котировок нефтяных фьючерсов на прошлой неделе поддерживался очередным усилением...    читать дальше
.
18 апреля 2022 года 12:45
BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ПИК 001Р-02, ГидроМашСервис БО-03, АФК Система 001Р-131, Сегежа Групп 001Р-01R и Уралкалий ПБО-04-Р, сообщается в комментарии инвесткомпании. Эксперт...    читать дальше
.
18 апреля 2022 года 12:08
Итоговые дивиденды Segezha Group - поддерживающий фактор для цены акций компании - "Атон"
Итоговые дивиденды Segezha Group за 2021г выступят поддерживающим фактором для цены акций компании, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон". "Совет директоров Segezha Group рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2021г в размере 10 млрд руб., что соответствует 0,64 рубля на каждую...    читать дальше
.
18 апреля 2022 года 11:49
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Газпрома
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре. "Мы расцениваем представленные в минувшую пятницу предварительные операционные результаты "Газпрома" за первую половину апреля как нейтральные с точки зрения их потенциального...    читать дальше
.
18 апреля 2022 года 11:34
BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы цены акций ЛУКОЙЛа
Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают средне- и долгосрочные перспективы цены акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Акции ЛУКОЙЛа" в конце прошлой недели уперлись в уровень поддержки 4800 руб. за бумагу, - напоминают аналитики. - В этой зоне котировки...    читать дальше
.
18 апреля 2022 года 11:18
Среднесрочно потенциал снижения доходностей средних и длинных ОФЗ еще не исчерпан - "Локо-Инвест"
Среднесрочно потенциал снижения доходностей средних и длинных выпусков рублевых гособлигаций еще не исчерпан, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Кривая ОФЗ за неделю опустилась на 60 б.п. в 1-летних бумагах (12,09%), в выпусках 2-7 лет - на 12-19 б.п. (11,12-10,82%),...    читать дальше
.
18 апреля 2022 года 11:04
Инвесторам стоит отдавать предпочтение наиболее длинным выпускам корпбондов - "Солид Брокер"
Инвесторам стоит отдавать предпочтение наиболее длинным выпускам корпоративных облигаций, говорится в комментарии "Солид Брокер". Эксперты отмечают, что за четыре недели после возобновления биржевых торгов доходность по большинству выпусков российских ОФЗ вернулась к 10,6-11,2% годовых, то есть к...    читать дальше
.
18 апреля 2022 года 10:46
Главные события недели - Sber CIB
Народный банк Китая на текущей неделе примет решение по монетарной политике, российские компании представят корпоративные результаты, пройдёт второй тур президентских выборов во Франции, отмечают аналитики Sber CIB. 18 апреля: - ВВП Китая за первый квартал 2022 года; - Промышленное производство...    читать дальше
.
18 апреля 2022 года 10:35
Вероятна консолидация рынка ОФЗ на текущих уровнях в понедельник - ПСБ
Вероятна консолидация рынка ОФЗ на текущих уровнях на торгах в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Доходность 1-летних ОФЗ с начала апреля снизилась на 180 б.п. (до 11,9% годовых), 10-летних - на 75 б.п. (до 10,6% годовых). Текущие уровни доходности...    читать дальше
.
18 апреля 2022 года 10:22
Цена нефти, вероятно, удержится в диапазоне $110-113/барр. в начале текущей недели - ПСБ
Котировки нефти марки Brent, вероятно, смогут удержаться в диапазоне $110-113 за баррель в начале текущей недели на фоне сложившейся технической картины и опасений сохранения дефицита нефти, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов...    читать дальше
.
Страница 1 из 18
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.