Итоговые дивиденды Segezha Group - поддерживающий фактор для цены акций компании - "Атон"

Итоговые дивиденды Segezha Group за 2021г выступят поддерживающим фактором для цены акций компании, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Совет директоров Segezha Group рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2021г в размере 10 млрд руб., что соответствует 0,64 рубля на каждую акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 2 июня. Новость, на наш взгляд, положительная. Дивидендная доходность составляет 7,2%. Компания ранее уже выплатила промежуточные дивиденды в размере 6,6 млрд руб. или 0,42 рубля на акцию. Таким образом, в целом за 2021г Segezha Group выплатила 16,6 млрд руб. дивидендов, что подразумевает коэффициент выплат более 100% от чистой прибыли по МСФО (15,2 млрд руб.) и значительно превышает размер выплат согласно официальной дивидендной политике компании. Новость выступает поддерживающим фактором для динамики цены акций компании", - отмечается в комментарии "Атона".

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