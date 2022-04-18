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18 апреля 2022 года 11:49
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Газпрома
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре. "Мы расцениваем представленные в минувшую пятницу предварительные операционные результаты "Газпрома" за первую половину апреля как нейтральные с точки зрения их потенциального влияния на цену акций эмитента в краткосрочной перспективе, - указывают эксперты Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Падение экспорта в дальнее зарубежье обусловлено снижением спроса со стороны ЕС с окончанием отопительного сезона и рассмотрением покупателями требования России выполнять платежи за газ в рублях (действует с 1 апреля). Кроме того, в период 1-5 апреля проводились работы по техническому обслуживанию магистрального газопровода "Сила Сибири", что могло стать причиной сокращения экспорта на 30-40 млн куб.м в сутки. На данный момент цена реализации газа Газпрома превышает, по нашим оценкам, $600/тыс. куб.м (втрое выше, чем в 1П21) и более чем компенсирует фактор объема, благодаря чему долларовая выручка от продажи газа за границу выросла в годовом сопоставлении более чем вдвое". "Мы считаем, что динамика экспортных поставок "Газпрома" покажет некоторые признаки восстановления летом и осенью 2022 года, поскольку странам ЕС потребуется газ для пополнения ПХГ перед наступлением нового отопительного сезона. В мае европейский импорт может быть волатильным из-за условия оплаты поставок рублями, на котором настаивает РФ. По акциям "Газпрома" мы сохраняем рекомендацию "покупать", - пишут аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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