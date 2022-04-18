Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Газпрома

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре.

"Мы расцениваем представленные в минувшую пятницу предварительные операционные результаты "Газпрома" за первую половину апреля как нейтральные с точки зрения их потенциального влияния на цену акций эмитента в краткосрочной перспективе, - указывают эксперты Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Падение экспорта в дальнее зарубежье обусловлено снижением спроса со стороны ЕС с окончанием отопительного сезона и рассмотрением покупателями требования России выполнять платежи за газ в рублях (действует с 1 апреля). Кроме того, в период 1-5 апреля проводились работы по техническому обслуживанию магистрального газопровода "Сила Сибири", что могло стать причиной сокращения экспорта на 30-40 млн куб.м в сутки. На данный момент цена реализации газа Газпрома превышает, по нашим оценкам, $600/тыс. куб.м (втрое выше, чем в 1П21) и более чем компенсирует фактор объема, благодаря чему долларовая выручка от продажи газа за границу выросла в годовом сопоставлении более чем вдвое".

"Мы считаем, что динамика экспортных поставок "Газпрома" покажет некоторые признаки восстановления летом и осенью 2022 года, поскольку странам ЕС потребуется газ для пополнения ПХГ перед наступлением нового отопительного сезона. В мае европейский импорт может быть волатильным из-за условия оплаты поставок рублями, на котором настаивает РФ. По акциям "Газпрома" мы сохраняем рекомендацию "покупать", - пишут аналитики в комментарии.

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