BCS Express умеренно позитивно оценивает перспективы цены акций ЛУКОЙЛа

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают средне- и долгосрочные перспективы цены акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Акции ЛУКОЙЛа" в конце прошлой недели уперлись в уровень поддержки 4800 руб. за бумагу, - напоминают аналитики. - В этой зоне котировки имеют все шансы на отскок, если общерыночный фон будет располагать к оптимизму. От апрельских максимумов котировки опустились на 16,5%, что может пробудить интерес у спекулянтов. При этом цены на нефть остаются высокими и дают повод надеяться на хорошую прибыль в 2022г".

Среднесрочный взгляд экспертов BCS Express на акцию умеренно позитивный. По их мнению, высокие цены на нефть в сочетании с ослаблением рубля делают бумаги "ЛУКОЙЛа" привлекательным инструментом для вложения средств. Это может поддерживать покупки и способствовать восстановлению капитализации. В случае пробоя краткосрочного нисходящего канала и фиксации над 5050 руб. следующей целью может выступить зона 5900-6000 руб., полагают стратеги инвесткомпании.

"Долгосрочный взгляд на акции тоже умеренно позитивный. Высокие рублевые цены на нефть позволяют рассчитывать на рост капитализации. Первой целью будет возвращение в диапазон 6300-7000 руб., где котировки находились несколько месяцев до приостановки торгов", - прогнозируют в BCS Express.

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