Среднесрочно потенциал снижения доходностей средних и длинных ОФЗ еще не исчерпан - "Локо-Инвест"

Среднесрочно потенциал снижения доходностей средних и длинных выпусков рублевых гособлигаций еще не исчерпан, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Кривая ОФЗ за неделю опустилась на 60 б.п. в 1-летних бумагах (12,09%), в выпусках 2-7 лет - на 12-19 б.п. (11,12-10,82%), в длинных сроках (10-20 лет) снижение составило 24-32 б.п. (10,56-10,51%). Ожидания снижения ставки ЦБ в апреле во многом уже в ценах, но среднесрочно потенциал сокращения доходностей средних/длинных выпусков еще не исчерпан", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.