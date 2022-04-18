Инвесторам стоит отдавать предпочтение наиболее длинным выпускам корпбондов - "Солид Брокер"

Инвесторам стоит отдавать предпочтение наиболее длинным выпускам корпоративных облигаций, говорится в комментарии "Солид Брокер".

Эксперты отмечают, что за четыре недели после возобновления биржевых торгов доходность по большинству выпусков российских ОФЗ вернулась к 10,6-11,2% годовых, то есть к значениям до начала военных действий на Украине.

По мнению аналитиков "Солид Брокер", на падение доходности повлияло снижение ключевой ставки ЦБ и ожидание дальнейшей стабилизации ситуации на финансовом рынке. Кроме того, в условиях дефицита качественных длинных финансовых инструментов портфель госбумаг увеличивают институциональные инвесторы. Сдерживают укрепление сохраняющаяся заморозка средств нерезидентов и высокая инфляция.

"Надо отметить, что в "новой реальности" инвесторы в целом будут отдавать предпочтение долговому рынку, нежели рынку акций. Акции, как класс активов, сейчас выглядят гораздо более рисковыми, нежели ранее. Мы ожидаем, что на рынке в мае-июне начнутся новые размещения облигаций. Многим компаниям необходимо как можно скорее рефинансироваться. Например, "Мосбиржа" уже зарегистрировала программу облигаций "МТС", общая номинальная стоимость которой может составлять до 400 млрд руб. В текущей ситуации мы рекомендуем отдавать предпочтение наиболее длинным выпускам корпоративных облигаций, т.к. ожидаем продолжение снижения ключевой ставки ЦБ", - указывают стратеги инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.