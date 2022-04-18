Главные события недели - Sber CIB

Народный банк Китая на текущей неделе примет решение по монетарной политике, российские компании представят корпоративные результаты, пройдёт второй тур президентских выборов во Франции, отмечают аналитики Sber CIB.

18 апреля:

- ВВП Китая за первый квартал 2022 года;

- Промышленное производство и розничные продажи в Китае за март;

- Операционные результаты Etalon за первый квартал 2022 года (по 22 апреля).

19 апреля:

- Объём резервных активов в еврозоне в марте;

- Объём строительства и число выданных разрешений на строительство новых домов в США за март.

20 апреля:

- ИЦП в России и Германии за март;

- Решение Народного банка Китая по базовой кредитной ставке;

- Промышленное производство и сальдо торгового баланса еврозоны за февраль.

21 апреля:

- Индекс доверия потребителей в еврозоне за апрель;

- Операционные результаты "РусГидро" и "ТГК-1" за первый квартал 2022 года;

- Выступление глав ФРС и ЕЦБ.

22 апреля:

- Индексы PMI в США, Германии и еврозоне за апрель;

- Баланс счета текущих операций еврозоны за февраль.

24 апреля:

- Второй тур президентских выборов во Франции.

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