Вероятна консолидация рынка ОФЗ на текущих уровнях в понедельник - ПСБ

Вероятна консолидация рынка ОФЗ на текущих уровнях на торгах в понедельник, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность 1-летних ОФЗ с начала апреля снизилась на 180 б.п. (до 11,9% годовых), 10-летних - на 75 б.п. (до 10,6% годовых). Текущие уровни доходности ОФЗ уже отражают сильные ожидания снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе. При этом неопределенность относительно пика инфляции в этом году и геополитические риски, на наш взгляд, пока ограничивают возможность дальнейшего роста цен гособлигаций. До заседания Банка России 29 апреля, на котором будет объявлен новый макроэкономический прогноз и будут даны комментарии относительно перспектив денежно-кредитной политики, ожидаем боковой динамики на рынке ОФЗ", - отмечает эксперт банка.

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