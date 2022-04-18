Цена нефти, вероятно, удержится в диапазоне $110-113/барр. в начале текущей недели - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, смогут удержаться в диапазоне $110-113 за баррель в начале текущей недели на фоне сложившейся технической картины и опасений сохранения дефицита нефти, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

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