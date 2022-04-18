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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 78-82 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
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18 апреля 2022 года 10:12
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 78-82 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 78-82 руб./$1, а по паре евро/рубль - 85-89 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Благодаря принятым регулятором мерам, рубль достаточно слабо реагирует на внешние раздражители. Поддерживают курс российского рубля высокая цена на нефть, а также налоговые выплаты экспортерами до конца апреля. Логичным при этом выглядит смягчение требований к обязательной продаже валютной выручки, поскольку дальнейшее укрепление национальной валюты - не в интересах бюджетной политики. Курс доллара выше 80 более комфортен для бюджета. Курс российского рубля по-прежнему ждет высокая волатильность, и на данный момент в приоритете решение задач на дипломатической арене. Все внимание приковано к геополитической обстановке, где в последние дни снова заметно оживление, оказывающее влияние на курсы валют", - пишет эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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