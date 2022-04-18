Возможно укрепление рубля до 79 руб./$1 на торгах в понедельник - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля к доллару США до уровня 79 руб./$1 на торгах в понедельник, так как в преддверии крупных налоговых выплат на следующей неделе экспортёры будут наращивать продажу валюты, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB.

Цена на нефть марки Brent, по мнению экспертов инвестбанка, может превысить $114 за баррель в течение торговой сессии понедельника, так как сохраняются опасения насчёт падения добычи в России, а данные по ВВП Китая за первый квартал 2022 года оказались оптимистичными.

Банк России на прошлой неделе отметил, что будет снижать ключевую ставку так, чтобы не спровоцировать резкий отток средств из депозитов. Поскольку рынок уже заложил в цены снижение ставки, аналитики Sber CIB считают, что ОФЗ в ближайшее время будут торговаться около текущих уровней.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.