Шансы на медленное укрепление рубля пока достаточно высоки - BCS Express

Шансы на медленное укрепление курса рубля по отношению к доллару США пока остаются достаточно высокими, особенно в конце текущего месяца из-за налогового периода, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В случае повторного спуска доллара к 75 руб./$1 или ниже ЦБ РФ может продолжить смягчать принятые ранее меры валютного контроля, чтобы не допустить избыточного укрепления национальной валюты. На мой взгляд, сейчас гораздо важнее даже не сам курс, а его стабилизация. Масштаб волатильности по рублю все еще остается относительно высоким, что блокирует возможность нормального прогнозирования бизнес-процессов, завязанных на валютных операциях. Сегодня это как никогда важно, учитывая более длинные логистические цепочки и сроки поставок. Невозможность прогнозирования курса в этот период приводит либо к перекладыванию риска в более высокую цену на конечную продукцию, либо к переносу торговых операций, что опять же является проинфляционным фактором", - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии.

Также Карпунин напоминает, что с понедельника банкам разрешено продавать населению валюту через обменники в том объеме, который поступил в кассы с 9 апреля. Этот момент, по мнению аналитика, не должен оказать какого-либо существенного влияния на курс рубля.

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