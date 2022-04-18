Индекс Мосбиржи откроет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 2375-2475п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 2375-2475 пунктов, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с изменением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2375-2475 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2350, 2320 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2480, 2500 пунктов, - пишет эксперт. - С учетом нынешних реалий индекс Мосбиржи способен открыться с довольно сильным отклонением в любую сторону. Тем не менее, он все же имеет технический потенциал для коррекционного роста в район 2450-2500 пунктов".

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