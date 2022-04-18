Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 80-82 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 80-82 руб./$1 в понедельник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Рубль может несколько ослабнуть в понедельник, однако останется в диапазоне 80-82 руб./$1. Факторами давления на национальную валюту могут выступить технические факторы, а также постановление ЦБ о том, что банки смогут выдавать валюту своим клиентам, поступившую в кассы после 9 апреля. Сдерживать рубль от заметного ослабления будут сохраняющийся навес долларов на валютном рынке, а также приближающийся налоговый период", - указывает эксперт ПСБ.

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