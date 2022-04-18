"Финам" повысил прогнозную цену акций Dominion Energy до $89

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Dominion Energy с $87,4 до $89 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация для этих бумаг при этом была понижена с "покупать" до "держать".

"Высокая доля регулируемого бизнеса Dominion вкупе с лояльностью регуляторов в штате Вирджиния должны оказать поддержку компании в планах по декарбонизации. Эмитент является одним из лидеров отрасли в области зеленого перехода, имея ESG-рейтинг на уровне AA и реализуя ряд перспективных ВИЭ-проектов. Кроме того, компания предлагает хорошую дивидендную доходность. Однако высокая долговая нагрузка и низкая степень гибкости в ценообразовании могут оказать давление на показатели рентабельности компании в ближайшие годы", - пишет в комментарии эксперт Александр Ковалев.

Dominion Energy - один из крупнейших американских коммунальных холдингов, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом э/э и газа в 13 штатах и обслуживающий около 7 млн потребителей.

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