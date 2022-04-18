Краткосрочные перспективы рынка акций РФ преимущественно нейтральны - BCS Express

Краткосрочные перспективы российского рынка акций преимущественно нейтральны, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российские индексы в ближайшее время продолжат ориентироваться в первую очередь на внутренние факторы и геополитику, а динамика американского S&P 500 уже не играет большой роли. По индексу Мосбиржи в конце прошлой недели были обновлены минимальные значения с момента возобновления торгов в марте. Котировки опускались к 2360 пунктам, однако эта просадка была скоротечной. В пятницу утренний провал был полностью отыгран, индекс вернулся выше 2400 пунктов. Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы рынка преимущественно нейтральный. Несмотря на относительно сильную динамику рубля, по-прежнему можно отдавать предпочтение преимущественно акциям экспортеров: нефтяной сектор, цветная металлургия и др." - отмечает аналитик инвестиционной компании

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