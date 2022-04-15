Ключевые события в РФ и мире на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"

Аналитики управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") обращают внимание на ключевые события следующей недели в РФ и мире.

"На российском фондовом рынке в связи со сложившейся непростой ситуацией отменился ряд корпоративных финансовых публикаций. Тем не менее, 21 апреля, в четверг, ожидаются операционные результаты "РусГидро" за I квартал текущего года. Также поделиться операционной отчетностью за I квартал планирует в пятницу "Распадская", - отмечает эксперт Ирина Прохорова .

В США продолжится стартовавший сезон корпоративной отчетности. В понедельник отчитается еще один крупный банк Bank of America, во вторник опубликуют свои результаты и проведут пресс-конференции J&J и IBM, а в среду данные представит Tesla. Результаты этого квартала, по мнению аналитика, примечательны тем, что позволят лучше понять, какие из компаний могут справиться с наблюдаемым инфляционным давлением.

В честь праздника Пасхи в понедельник не будут проводиться торги на Лондонской фондовой бирже и ряде других европейских площадок. В этот же день появятся важные данные по ВВП Китая за I квартал и объему промышленного производства в марте. Рынок гадает, на сколько могла замедлиться ключевая экономика в связи с возобновлением локдаунов, и появится ли необходимость в дополнительном экономическом стимулировании, подчеркивается в комментарии.

Также аналитик инвесткомпании отмечает, что во вторник, 19 апреля, в США будет опубликовано число выданных разрешений на строительство в марте (ведущий индикатор на рынке недвижимости), станет известно о продажах на вторичном рынке жилья, а также о запасах сырой нефти. В публикации ежемесячного отчета МЭА на прошлой неделе значилось, что более слабый спрос и устойчивое наращивание добычи (ОПЕК+ и США) будут способствовать возврату нефтяного рынка к сбалансированному состоянию.

В четверг, 21 апреля, можно будет сделать окончательные выводы о росте индекса потребительских цен в Еврозоне в марте. По традиции выйдет статистика по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. На днях число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 18 тыс. (до 185 тыс. человек), напоминает Прохорова.

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