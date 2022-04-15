"Финам" рекомендует держать акции Walmart с целью $163,92

"Финам" рекомендует держать акции Walmart Inc. с целевой ценой $163,92 за штуку на январь 2023г, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Walmart занимает прочную позицию на американском розничном рынке, развивает инициативы, которые позволят ему лучше конкурировать с онлайн игроками, - пишет эксперт Анна Буйлакова. - Ключевым предложением сети для клиентов является ценовое лидерство, в ситуации повышенной инфляции это может помочь компании нарастить продажи и клиентскую базу. Долгосрочные инвестиции в технологии помогут компании улучшить эффективность операций. Акции Walmart выглядят дешевле аналогов на 4,4%".

Walmart Inc. - американский ретейлер, один из крупнейших в мире, предлагает низкие цены покупателям, работая по модели ежедневно низких цен (EDLP). Обслуживает около 230 млн покупателей в неделю в 24 странах.

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