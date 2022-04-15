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15 апреля 2022 года 16:55
"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Citigroup до $64
"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Citigroup Inc. до $64 за штуку и рекомендует держать бумаги банка, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитики отмечают, что Citigroup, четвертый по размерам активов банк США, 14 апреля опубликовал позитивные финансовые результаты за I квартал 2022 года, превзойдя ожидания рынка. Также в комментарии подчеркивается, что в течение I квартала банк вернул акционерам около $4 млрд посредством выкупа акций и дивидендных выплат на сумму $1 млрд. Количество обыкновенных акций в обращении сократилось на 6% г/г. В результате уровень достаточности капитала опустился до 11,4%, что, однако, позволяет возобновить программу обратного выкупа акций и стабильно выплачивать дивиденды. К концу года банк рассчитывает восстановить уровень CET-1 до 12%. "Citigroup способен улучшить финансовые показатели за счет возобновления кредитования в течение следующего квартала, - полагают эксперты "Фридом Финанс". - Рост доходности долгосрочных гособлигаций США и процентных ставок позволит повысить чистую процентную маржу. Также банк усиливает фокус на развитии более маржинального направления - обслуживания институциональных клиентов. Однако в условиях нормализации рынков капитала это создает риски слабой динамики доходов инвестбанкинга в течение года. Мы понижаем целевую цену акции Citigroup Inc. до $64 с рекомендацией "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CITIGROUP-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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