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15 апреля 2022 года 16:31
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю - 79-83 руб./$1 - ПСБ
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на следующую неделю составляет 79-83 руб./$1, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. Эксперт напоминает, что на этой неделе курс доллара перешел к росту, в понедельник открывшись резким скачком к отметке 82 руб./$1. Ключевой причиной выступило послабление ЦБ - снятие 12% комиссии на покупку американской валюты у брокеров. Тем не менее, на взгляд аналитика ПСБ, ключевым противовесом продолжает выступать избыток предложения долларов на валютном рынке ввиду ограниченности импорта в страну (по оценкам эксперта, за март падение импорта может составить 27%). Данные факторы вкупе закрепили пару доллар-рубль у отметки 80 руб./$1. По мнению Жильникова, на следующей неделе вероятна проторговка курсом доллара диапазона 79-83 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу. "Ослабление рубля может быть связано со складывающейся технической картиной у пары доллар-рубль, а также разрешением ЦБ банкам продажи наличной валюты с 18 апреля, которая поступила в кассы, начиная с 9 апреля. При этом заметим, что объемы торгов частично нормализуются и на этой неделе колебались у $1 млрд, когда неделей ранее мы могли наблюдать по $500 млн, что говорит о возвращении спекулятивной составляющей на валютный рынок. Из интересного также заметим, что объемы торгов парой юань-рубль достигли исторического максимума за всю историю котировок, что говорит о том, что экономика и инвесторы все больше перестраиваются на азиатские рынки", - отмечает аналитик банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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