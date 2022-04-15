ФРС США, скорее всего, повысит ставку в мае сразу на 50 б.п. - Россельхозбанк

ФРС США, скорее всего, повысит ключевую ставку в мае сразу на 50 б.п., полагает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

"После цифр по потребительской инфляции США в марте на уровне 8,5%, более интенсивное повышение ставки ФРС стало просто необходимо, - указывает эксперт. - Мартовское осторожное повышение на 25 б.п. многими было воспринято как проявление слабости ФРС. Сейчас речь уже идет не о последовательной политике, а о необходимости восстановления доверия к ФРС, поэтому мы считаем, что в мае будет повышение сразу на 50 б.п. Отметим, что ФРС в значительной степени ориентируется не на текущую статистику по потребительской инфляции, которая подвержена влиянию конъюнктурных факторов, а в большей степени на долгосрочные прогнозы по инфляции, инфляционные ожидания, а также на показатель PCE (ценовой индекс потребительских расходов), который также остается повышенным и далеким от долгосрочных целей по инфляции".

Фетисов считает, что для достижения долгосрочных целей по инфляции 2022 год будет иметь решающее значение, и ожидает как минимум еще 7-8 повышений ставок - два двойных повышения (0,5% в мае, 0,5% в июне), далее до конца года - на каждом заседании по 0,25%. Некоторой паузы можно будет ожидать только тогда, когда траектория инфляции устойчиво станет замедляться, уверен эксперт банка.

"На фоне последовательного повышения ставок и абсорбции ликвидности с финансовых рынков США вследствие сокращения баланса ФРС и повышения доходности Treasuries действительно следует ожидать оттока капитала с развивающихся рынков, - отмечает Фетисов. - Что касается Европы, где инфляция также бьет рекорды, мы прогнозируем усиление оттока капитала. Тем более, что ЕЦБ еще даже не окончил программы стимулирования и продолжает скупку активов на рынках, не говоря уже о поддержании нулевых процентных ставках. Мы ожидаем не только роста инфляционного давления в Европе, но также и стагфляционные явления, которые начнут проявляться во второй половине года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.