"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 23490 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 23490 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,2%, стоп-приказ: 18450 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Санкции в отношении "Норильского никеля", занимающего ключевые доли на мировых рынках никеля и палладия, эксперты считают маловероятными. Спровоцированный геополитическим кризисом рост цен на металлы, как и ослабление рубля, выгодны компании, которая экспортирует более 95% продукции.

Аналитики "Финама" уверены, что дивидендная доходность акций "Норильского никеля" сохранится на высоком уровне в 2022г, однако кризис окажет давление на котировки акций. К тому же рынок закладывает в цену рост капзатрат и снижение дивидендов с 2023г.

"Мы снижаем оценку капитализации "Норильского никеля" на 2022г, но видим в его акциях достаточный потенциал для роста", - отмечают стратеги инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага находится около уровня поддержки после существенной коррекции. Рекомендуем открывать позиции по текущей цене с целью 23490 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 18450 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают аналитики "Финама".

ГМК "Норильский никель" - российская горнодобывающая компания, один из лидеров горно-металлургической промышленности России и крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия.

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