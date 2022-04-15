Акции ЛУКОЙЛа привлекательны для покупок на текущих ценовых уровнях - BCS Express

Акции "ЛУКОЙЛа" на текущих ценовых уровнях выглядят привлекательными для покупки, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"При этом важно учитывать, что риски для бизнеса эмитента на европейском направлении достаточно высокие. Даже если полное эмбарго на российскую нефть не будет введено, возможны частичные отказы и компания может испытать сложности с тем, чтобы оперативно перенаправить поставки в другие регионы. Кроме того, остается под вопросом размер дивидендов", - отмечает аналитик инвесткомпании в комментарии.

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