Долгосрочные шансы BioMarin на переход в разряд крупных стабильных биотехов достаточно высоки - "Фридом Финанс"

Шансы BioMarin на переход из биотехнологических компаний средней капитализации в разряд крупных и более стабильных в долгосрочной перспективе оцениваются достаточно высоко, говорится в комментарии директора аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадима Меркулова.

"Компания BioMarin отразила сильные финансовые результаты в отчете за четвертый квартал 2021 года. Эмитент характеризуется хорошо диверсифицированным портфелем рецептурных препаратов и сильным "пайплайном", обеспечивающим потенциал повышения продаж в длительной перспективе. С 2022 года компания может стать стабильно прибыльной, однако ее оценки на среднесрочном горизонте все еще будут сильно зависеть от результатов клинических испытаний ключевых препаратов и получения дополнительных одобрений. При этом шансы BioMarin на переход из биотехнологических компаний средней капитализации в разряд крупных и более стабильных в долгосрочной перспективе оцениваются достаточно высоко. Наша долгосрочная целевая цена бумаги с учетом 50%-й вероятности одобрения Roctavian (лекарство для лечения гемофилии типа А) составляет $99 за штуку", - указывает эксперт инвестиционной компании.

BioMarin Pharmaceutical - биотехнологическая компания, разрабатывающая препараты для лечения редких и тяжелых заболеваний. Многие медикаменты эмитента можно отнести к одним из самых дорогостоящих в мире.

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