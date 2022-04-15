Результаты Яндекса за 1К22 будут способствовать росту цены его акций - "Фридом Финанс"

Результаты "Яндекса" за первый квартал 2022 года будут способствовать восстановлению котировок его акций после глубокой просадки, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Мы не даем ценовых ориентиров в связи со значительной волатильностью на фондовом рынке, неопределенностью в экономике и неактуальностью фундаментальных факторов для принятия торговых решений значительным количеством игроков. Операции нерезидентов и открытие "коротких" позиций запрещены. Давление продавцов на котировки будет слабым. Триггером к росту цены акций "Яндекса" могут стать отдельные результаты за первый квартал. Вероятно, быстрое восстановление котировок бумаги до докризисного уровня", - указывает эксперт в комментарии.

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