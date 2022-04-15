Основной стратегией на рынке акций РФ пока остаются краткосрочные спекуляции - "Фридом Финанс"

Основной торговой стратегией на российском рынке акций пока остаются краткосрочные спекуляции, ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящие две недели - диапазон 2500-2900 пунктов, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Волатильность на фондовом рынке продолжит постепенно слабеть, хотя операции игроков будут носить преимущественно краткосрочный, спекулятивный характер. Интерес к бумагам и отчасти к отраслям будет определяться новостным фоном. Сохраняется высокая вероятность шоков, но на динамику внешних рынков российская площадка будет реагировать слабо. Волна роста на фондовом рынке по-прежнему не исключена на фоне дисбаланса спроса и предложения в пользу первого. Ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящие две недели - диапазон 2500-2900 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Лидерами роста при получении позитивных внешних сигналов могут стать акции потребительского сектора, пищевого производства, металлургии, нефтегаза, IT, указывает Ващенко. Снижение ключевой ставки, отмечает он, позитивно отразится на котировках бумаг финансового сектора. В аутсайдерах могут оказаться сталелитейные, угольные и транспортные компании.

"Рекомендуем пока воздержаться от поиска долгосрочных точек входа в позиции, ограничить торговлю только бумагами первого и второго эшелонов и не удерживать "лонги" более двух-трех дней. Советуем отыгрывать новости, ожидания, техническую картину, сильные движения на рынке", - пишет аналитик инвестиционной компании.

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