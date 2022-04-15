Возможно снижение ставки ЦБ РФ на 50-100 б.п. на заседании 29 апреля 2022г - "Открытие Инвестиции"

Возможно снижение ключевой ставки Банка России на 50-100 базисных пунктов на ближайшем заседании регулятора в апреле текущего года, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова.

"Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор считает возможным снижение ставки на ближайшем заседании на фоне замедления недельной инфляции. Он также отметил, что ситуация с ликвидностью в банковском секторе нормализовалась. Напомним, что годовая инфляция в России ускорилась к 8 апреля до 17,49%. Поэтому вероятность агрессивного смягчения ставки всё же довольно низкая, но нельзя исключать снижения на 50-100 базисных пунктов", - отмечает Кочетков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.