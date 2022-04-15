Рубль завершит торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 79,75-81,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Валютная пара USD/RUB завершит торговую неделю, скорее всего, в диапазоне 79,75-81,5 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Наиболее важным фактором для дальнейшей динамики рубля в ближайшее время останутся действия ЦБ относительно обязательной продажи валютной выручки, указывают эксперты в комментарии.

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