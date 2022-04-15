Вероятно снижение цены акций Morgan Stanley в ближайшие два квартала - BCS Express

Вероятно снижение котировок акций Morgan Stanley в течение ближайших двух кварталов, говорится в комментарии BCS Express.

"Выход отчетности Morgan Stanley за I квартал 2022 года выше ожиданий Wall-Street привлек покупателей в бумаги инвестбанка, но стоит ожидать на протяжении ближайших двух кварталов снижение их котировок к уровню поддержки на $81,4 за штуку, а после его преодоления и к поддержке на уровне $76 за штуку", - указывает эксперт инвесткомпании Евгений Калянов.

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