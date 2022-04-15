Возможен рост нефтяных котировок на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможно развитие повышения нефтяных котировок на следующей неделе, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI после снижения в течение большей части дня четверга в итоге подскочили на 2% на фоне новостей о процессе согласования странами ЕС эмбарго против нефтепродуктов из России. Котировки поднялись выше сопротивлений $108 и $104 (средние полосы Боллинджера дневных графиков) за баррель, что может создать неплохую базу для развития повышения на следующей неделе. В частности, целями роста могут стать уровни $120 и $115 за баррель соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков)", - отмечает эксперт в комментарии.

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