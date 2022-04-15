Котировки нефти могут остаться выше $110/барр. в понедельник - ПСБ

Краткосрочные перспективы цен на нефть складываются благоприятно в настоящее время, и в случае отсутствия негативных новостей котировки нефти марки Brent останутся выше уровня $110 за баррель в течение торговой сессии понедельника, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

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