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15 апреля 2022 года 10:11
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционные результаты и макростатистика: - Операционные результаты Global Ports и "ГК ПИК" за первый квартал 2022 года; - Промышленное производство в США за март. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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15 апреля 2022 года 16:04
Акции Bank of America, Netflix и IBM будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко. В фокусе внимания аналитика - корпорации, которые представят релизы за I квартал. В случае сюрпризов - отклонения факта от консенсуса-прогноза по доходам - возможны сильные... читать дальше
.15 апреля 2022 года 15:19
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 23490 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,2%, стоп-приказ: 18450 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Санкции в... читать дальше
.15 апреля 2022 года 14:47
Металлурги среднесрочно выиграют от переориентации экспортных и импортных потоков на Восток - "Солид Брокер"
Металлурги среднесрочно выиграют от переориентации экспортных и импортных потоков на Восток, полагают эксперты "Солид Брокер". "Правительству поручено диверсифицировать экспорт газа и нефти, переориентировав его на южное и восточное направления. Особое место может быть уделено строительству новых... читать дальше
.15 апреля 2022 года 14:02
Акции "ЛУКОЙЛа" на текущих ценовых уровнях выглядят привлекательными для покупки, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "При этом важно учитывать, что риски для бизнеса эмитента на европейском направлении достаточно высокие. Даже если полное эмбарго на российскую нефть не будет введено,... читать дальше
.15 апреля 2022 года 13:40
Долгосрочные шансы BioMarin на переход в разряд крупных стабильных биотехов достаточно высоки - "Фридом Финанс"
Шансы BioMarin на переход из биотехнологических компаний средней капитализации в разряд крупных и более стабильных в долгосрочной перспективе оцениваются достаточно высоко, говорится в комментарии директора аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. "Компания BioMarin отразила... читать дальше
.15 апреля 2022 года 13:11
Результаты "Яндекса" за первый квартал 2022 года будут способствовать восстановлению котировок его акций после глубокой просадки, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Мы не даем ценовых ориентиров в связи со значительной... читать дальше
.15 апреля 2022 года 12:47
Динамика рубля в перспективе всецело будет определяться экспортом и жесткостью ограничительных мер ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. "Динамика курса рубля в перспективе будет всецело зависеть от экспорта (объем поступлений от которого будет постепенно снижаться из-за... читать дальше
.15 апреля 2022 года 12:27
Основной торговой стратегией на российском рынке акций пока остаются краткосрочные спекуляции, ориентир для индекса Мосбиржи на предстоящие две недели - диапазон 2500-2900 пунктов, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий... читать дальше
.15 апреля 2022 года 12:08
Возможно снижение ключевой ставки Банка России на 50-100 базисных пунктов на ближайшем заседании регулятора в апреле текущего года, сообщается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям, эксперта "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова. "Заместитель... читать дальше
.15 апреля 2022 года 11:45
Валютная пара USD/RUB завершит торговую неделю, скорее всего, в диапазоне 79,75-81,5 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". Наиболее важным фактором для дальнейшей динамики рубля в ближайшее время останутся действия ЦБ относительно обязательной продажи валютной выручки, указывают... читать дальше
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