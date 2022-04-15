Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут операционные результаты и макростатистика:

- Операционные результаты Global Ports и "ГК ПИК" за первый квартал 2022 года;

- Промышленное производство в США за март.

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