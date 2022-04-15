Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться в пятницу в диапазоне 2400-2450п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет консолидироваться на торгах в пятницу в диапазоне 2400-2450 пунктов с незначительными попытками отскока, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Сильных факторов, способных оказать поддержку российскому рынку акций, в настоящее время не видно, отмечает эксперт в комментарии банка.

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