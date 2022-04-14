Ориентир для индекса Мосбиржи на пятницу - 2400-2450 пунктов - "Фридом Финанс"

Ориентиром для индекса Мосбиржи на пятницу является диапазон 2400-2450 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Торговую сессию 14 апреля российский фондовый рынок провел в красной зоне ввиду негативного геополитического фона. Индекс Мосбиржи перед закрытием торгов потерял 4%, РТС снизился на 4,53%, несмотря на небольшую позитивную динамику на американских биржевых площадках. Почти все акции на российских площадках демонстрировали нисходящее движение, за исключением ряда бумаг второго эшелона: вновь подорожала "обычка" ДВМП (+6,3%), акции "Распадской" (+1,6%) и "Новороссийского морского торгового порта" (+0,5%). Хуже рынка выглядели депозитарные расписки компании Petropavlovsk, обвалившиеся за день на 14,7% на фоне новостей о техническом дефолте. Также заметно скорректировались акции "Интер РАО" (-6,8%) и депозитарные расписки Headhunter (-6,7%)", - комментируют события на торгах четверга аналитики инвесткомпании.

По их мнению, ориентиром для индекса Мосбиржи на пятницу является диапазон 2400-2450 пунктов.

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