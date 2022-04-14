Покупка акций UnitedHealth - ставка на среднесрочное вложение - BCS Express

Покупка акций UnitedHealth Group - ставка на среднесрочное вложение, предполагающее доходность до 18% в перспективе двух месяцев, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Влияние пандемии полностью завершилось. Американцы возвращаются к прежним плановым процедурам и операциям, но при этом тема здоровья в большем приоритете, чем была до ковида. Это позитивно влияет не только на бизнес UnitedHealth, но также и конкурентов, например, Anthem. Страхование вообще и медицинское в частности - одно из немногих направлений, которое растет на нынешнем стагнирующем рынке. Это связано с защитными свойствами самой отрасли (они почти всегда идут против падающих индексов)", - пишет аналитик инвесткомпании.

Основная характеристика акций UnitedHealth, по мнению Емельянова, - стабильность. Имея более низкую волатильность, чем рынок в среднем, она растет лучше рынка и без глубоких просадок. Однако сейчас бумага на своих годовых и исторических максимумах, что делает в моменте ее покупку некомфортной.

"Инвесторы явно стремятся зафиксировать прибыль, но пока коррекция не началась. Сильный уровень поддержки можно увидеть в районе $510 за акцию. Вблизи этой линии стоит выкупать бумагу с целью подняться на возобновлении роста. Основной целью для акций UnitedHealth на следующей волне подъема станет отметка $600. Таким образом, на всем движении можно будет заработать до 18%. В базовом сценарии это может занять до двух месяцев", - отмечает стратег BCS Express.

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