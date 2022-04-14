Высока вероятность снижения цены акций Wells Fargo до $40-42 - BCS Express

Высока вероятность снижения котировок акций Wells Fargo до уровней$40-42 за штуку в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Американский финансовый холдинг Wells Fargo отчитался об итогах I квартала 2022 года, Результаты оказались смешанными. Ранее бумаги банка выделялись как одни из наиболее перспективных для инвестирования в секторе в 2022 году. В начала года котировки выросли на 25%, но затем на фоне опасений потенциальной рецессии, а также быстрого процесса инвертирования кривой доходности растеряли весь рост. Тем не менее акции выглядели одними из лучших в секторе. Учитывая текущую фундаментальную картину, бумаги стоит рассматривать только для краткосрочных и среднесрочных покупок при появлении сигналов на технической картине. В данный момент высока вероятность продолжения снижения до $40-42", - указывает аналитик инвестиционной компании.

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