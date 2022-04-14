Вероятно продолжение роста цены акций Delta Air Lines - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение роста котировок акций Delta Air Lines на фоне позитивной оценки прогноза менеджмента эмитента на второй квартал текущего года, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара" Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.