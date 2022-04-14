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14 апреля 2022 года 16:59
Вероятно продолжение роста цены акций Delta Air Lines - Инвестбанк Синара
Вероятно продолжение роста котировок акций Delta Air Lines на фоне позитивной оценки прогноза менеджмента эмитента на второй квартал текущего года, говорится в комментарии аналитиков "Инвестиционного банка Синара" Сергея Вахрамеева и Ирины Фомкиной. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-DELTA/AIR/LINES-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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