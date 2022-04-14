Рубль может укрепиться до 75 руб./$1 на горизонте до конца апреля - Sber CIB

Курс рубля по отношению к доллару США может приблизиться к уровню 75 руб./$1 на горизонте до конца текущего месяца, полагает эксперт Sber CIB Юрий Попов.

Также аналитик считает, что ЦБ РФ едва ли будет торопиться со смягчением требования об обязательной продаже валютной выручки. "Скорее всего, регулятор примет такое решение лишь в условиях резкого укрепления рубля, как это было на прошлой неделе (после того как рубль подорожал до 71 руб./$1, ЦБ отменил 12%-ю комиссию на покупку долларов, евро и фунтов)", - отмечает Попов в комментарии.

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