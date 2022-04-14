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14 апреля 2022 года 15:44
Ставка ЦБ РФ к сентябрю 2022г может составить 10% - Sber CIB
Ключевая ставка ЦБ РФ к сентябрю текущего года может составить 10% годовых, говорится в обзоре Sber CIB. "Динамика инфляции в России указывает на высокую вероятность смягчения политики ЦБ РФ в ближайшее время. Мы полагаем, что ключевая ставка уже 29 апреля 2022 года будет снижена до 15% годовых, а к сентябрю текущего года составит 10% годовых", - отмечают аналитики инвестбанка Игорь Рапохин и Алиса Закирова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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