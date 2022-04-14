Котировки акций BlackRock могут вырасти до $860 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций BlackRock могут вырасти до уровня в $860 за штуку на горизонте года, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Рекомендация для этих бумаг - "держать", говорится в комментарии.

"BlackRock продолжает показывать сильные операционные и финансовые результаты. Это позволило компании направить около $500 млн на buyback в течение минувшего квартала. Однако необходимо учитывать влияние рыночных рисков, связанных с вероятностью коррекции котировок широкого рынка на фоне нормализации денежно-кредитных условий. Эти процессы могут вызывать нестабильность результатов корпорации в текущем году. В то же время широкий выбор ETF и возможности открытия коротких позиций, предлагаемые BlackRock, обеспечивают спрос на услуги и продукты компании в условиях усиления волатильности", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.