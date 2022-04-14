Вероятен рост цены нефти до $113-121,5/барр. в апреле - "Фридом Финанс"

Вероятен рост цены нефти до $113-121,5 за баррель Brent в апреле, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

По мнению экспертов, на мировом рынке энергоресурсов остается еще слишком много рисков, чтобы всерьез говорить о скором снижении цены на черное золото. Подобного мнения придерживается и министр энергетики РФ, который прогнозирует движение котировок Brent в коридоре $80-150 до конца 2022г.

"Основные риски сейчас связаны с поставками нефти из России, которая имеет возможность оперативно перенаправить свои потоки в Азию (хотя и с дисконтом 30-35%), усилив дефицит на Западе, что приведет к новому витку роста цен. Мы также ожидаем увеличения спроса на нефтепродукты, поскольку, на наш взгляд, в 2022 году многие промышленные производства начнут наращивать мощности на фоне восстановления логистических цепочек", - отмечают аналитики инвесткомпании.

По их прогнозам, в апреле котировки Brent могут подняться до $113,0-121,5 за баррель, в мае-июне начнут снижаться к $100, в июле-августе диапазон цен может сместиться к $85-100 за баррель Brent, поскольку к этому моменту на рынок попадет сырье из резервов стран МЭА.

"Мы считаем в текущей ситуации правильным воздержаться от долгосрочных прогнозов ввиду чрезвычайно высокой неопределенности на глобальном нефтяном рынке. Однако хотим подчеркнуть, что рост котировок даже после публикации данных о значительном увеличении запасов указывает на силу восходящего тренда", - резюмируют стратеги "Фридом Финанс".

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