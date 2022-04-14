Котировки нефтяных фьючерсов останутся выше $105/барр. в четверг - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов останутся выше $105 за баррель Brent в четверг, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рост котировок в среду поддерживался продолжившимся смягчением эпидемиологических ограничений в Китае и публикацией ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), в котором прогнозировалось существенное снижение добычи в России, более сильное, чем ожидают ОПЕК и Минэнерго США, - напоминают аналитики банка. - В то же время МЭА указывает, что более низкое предложение нефти со стороны России не приведет к существенному дефициту на нефтяном рынке. Агентство ожидает, что продажа нефти из резервов, более низкий спрос на черное золото и наращивание добычи со стороны ОПЕК+ смогут ограничить дефицит на рынке. Тем не менее стоит отметить, что недавно ОПЕК+ отказалась от использования оценок МЭА, ссылаясь на субъективность организации в связи с продажей ее участниками нефти из резервов".

Впрочем, эксперты отмечают, что определенный негатив для котировок связан с недельными данными по запасам от Минэнерго США. которые свидетельствовали о росте нефтяных запасов за неделю сразу на 9,38 млн барр., в то время как ожидался их рост лишь на 0,86 млн барр.

"Негатив от данных по запасам несколько смягчает более сильное, чем ожидалось, снижение нефтепродуктов за неделю. Поддержку нефтяному рынку оказывает также сохраняющаяся геополитическая неопределенность. В связи с этим фьючерсы Brent в четверг, вероятно, продолжат находиться выше $105/барр. и могут на время превысить $109/барр.", - прогнозируют аналитики.

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