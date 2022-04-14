Проведение обратного выкупа поддержит котировки акций ЛУКОЙЛа в 2022г - Sber CIB

Проведение обратного выкупа поддержит котировки акций "ЛУКОЙЛа" в 2022г, полагают аналитики Sber CIB.

По мнению экспертов инвестбанка, на рынке нефти и газа складывается очень благоприятная конъюнктура для российских нефтегазовых компаний. Как следствие, у всех компаний нефтегазового сектора РФ высокие финансовые результаты, которые позволяют без затруднений проводить обратный выкуп акций.

"ЛУКОЙЛ" за последние годы довольно активно выкупал собственные акции. Большая программа обратного выкупа была объявлена 30 августа 2018г на сумму $3 млрд. Программа завершилась 20 августа 2019г, "ЛУКОЙЛ" приобрел на торговых площадках в общей сложности 13,5 млн акций и 23,7 млн депозитарных расписок. Они составили 4,96% уставного капитала. Затем эти бумаги были погашены. Новая программа обратного выкупа акций на ту же сумму, $3 млрд, стартовала 1 октября 2019г, однако фактически покупки бумаг начались только в ноябре 2021г. К концу февраля 2022г программа была выполнена только на 13,3%. Вероятно, "ЛУКОЙЛ" будет активно проводить обратный выкуп акций в 2022 году, чтобы уложиться в срок и завершить программу 30 декабря 2022 года. Это может поддержать котировки компании в текущем году", - отмечают аналитики Sber CIB.

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