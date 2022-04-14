Изменение ставки ЦБ РФ по итогам заседания 29 апреля маловероятно - Росбанк

Наиболее вероятным результатом заседания Банка России 29 апреля 2022 года является сохранение ключевой ставки на текущем уровне (17% годовых), считают аналитики Росбанка.

"До опорного заседания Банка России 29 апреля остаются две недельные отсечки по инфляции - мы полагаем, что инфляция останется повышенной, но продолжит инерционное замедление, в результате чего месячный прирост ограничится 2,3-2,4% м/м, а годовая оценка может достичь 18,5-19,5% г/г. На этом фоне регулятор может усилить риторику "нормализации" процентных ставок на перспективу заседания 10 июня, снижение ключевой ставки сразу на 300 б.п. (до 17% годовых) 8 апреля мы считаем "запасом" на апрель и май. То есть более вероятным сценарием на 29 апреля считаем сохранение ключевой ставки неизменной", - отмечают эксперты.

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