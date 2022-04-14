Ключевая ставка ЦБР, скорее всего, будет понижена до 15% на заседании 29 апреля - "Солид Брокер"

Ключевая ставка ЦБР, скорее всего, будет понижена до 15% на заседании 29 апреля, отмечается в комментарии "Солид Брокер".

"Банк России по возможности смягчает меры валютного контроля и с вниманием относится к предложениям участников рынка о том, от каких мер уже можно постепенно отказываться, - пишут эксперты. - В ЦБ, в частности, рассматривают и смягчение требований к продаже валютной выручки экспортерами: изучаются варианты "более гибкого подхода", уточнил собеседник. Например, продление сроков обязательной продажи выручки (сейчас экспортеры должны реализовать ее в течение трех рабочих дней после зачисления на счет), изменение минимального порога реализации, в частности, расчет норматива исходя из расходов на импорт и других параметров, сообщил представитель регулятора".

Аналитики "Солид Брокер" подчеркивают, что экономика РФ не заинтересована в слишком крепком рубле. В противном случае в казну поступает меньше рублей с экспортных продаж, что может увеличить дефицит бюджета.

"Поэтому мы думаем, что следующим шагом ЦБ станет смягчение требования об обязательной продаже 80% валютной выручки. Затем мы ждем снижения ключевой ставки в район 15%, которое скорее всего произойдет уже 29 апреля на очередном заседании ЦБ. Что касается курса доллара, мы думаем, что значения около 80 рублей за доллар являются приемлемыми для большинства участников. Но опять же повторим, что курс сейчас более зарегулирован чем ранее, поэтому его предсказуемость снижена", - резюмируют эксперты инвесткомпании.

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