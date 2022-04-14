.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль может закрепиться у отметки 80 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 апреля 2022 года 11:32
Рубль может закрепиться у отметки 80 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"
Возможно закрепление курса рубля к доллару США у отметки 80 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. По мнению эксперта, слабость рубля на старте торгов в четверг могла отражать фоновую реакцию на новости в СМИ о результатах анализа Еврокомиссии недавнего распоряжения президента России оплачивать российский газ в рублях. Требование подразумевает, что каждый европейский покупатель открывает в "Газпромбанке" 2 счета: один в валюте, другой в рублях. Причем за конвертацию средств с валютного счета отвечает "Газпромбанк", который затем перечисляет рублевый платеж "Газпрому". Однако Еврокомиссия посчитала, пишет Bloomberg со ссылкой на свой конфиденциальный источник, что такой механизм передает России полный контроль в отношении момента завершения сделки и момента освобождения покупателя от своих обязательств. При этом на российской стороне сохраняется возможность манипулирования валютным курсом в своих интересах. "Пока сохраняется неопределенность относительно оплаты того, как сложится в ближайшие месяцы процедура оплаты газа европейскими покупателями. Соответственно, объемы экспортной выручки, которая может продаваться на рынке, в перспективе могут как возрасти, так и сократиться", - отмечает Шульгин. Аналитик констатирует, что в краткосрочном горизонте рубль нашел свое равновесное значение около 80 руб./$1. Однако сохраняются риски снижения экспорта в натуральном выражении, в том числе в связи с возможной коррекцией цен на сырьевых рынках. "Импорт со своей стороны рано или поздно найдет "лазейку". На фоне сезонного сокращения экспорта летом среднесрочные горизонты подразумевают ослабление рубля, но краткосрочные перспективы могут подразумевать, что даже, если завтра будет объявлено смягчение требований для экспортеров, разрешающее продавать не 80%, а 50% валютной выручки на рынке, курс может по-прежнему оставаться в районе 80 руб./$1. Пока импорт слаб и давление на рубль поступает только со стороны спекулянтов, которые отыгрывают принятое накануне решение отменить комиссию на покупку валюты на бирже", - пишет эксперт "Открытие Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
.
14 апреля 2022 года 16:06
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $156 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Также эксперты отмечают, что совет директоров корпорации одобрил новую программу обратного выкупа... читать дальше
.14 апреля 2022 года 15:44
Ключевая ставка ЦБ РФ к сентябрю текущего года может составить 10% годовых, говорится в обзоре Sber CIB. "Динамика инфляции в России указывает на высокую вероятность смягчения политики ЦБ РФ в ближайшее время. Мы полагаем, что ключевая ставка уже 29 апреля 2022 года будет снижена до 15% годовых, а... читать дальше
.14 апреля 2022 года 15:20
Котировки акций BlackRock могут вырасти до уровня в $860 за штуку на горизонте года, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". Рекомендация для этих бумаг - "держать", говорится в комментарии. "BlackRock продолжает показывать сильные операционные и финансовые результаты. Это... читать дальше
.14 апреля 2022 года 15:01
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4390-4460 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 отыграл падение вторника. Форма свечи за 13 апреля сформировала паттерн поглощения продаж предыдущего дня. В то же... читать дальше
.14 апреля 2022 года 14:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 600 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 49%, стоп-приказ: 300 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению экспертов, "Роснефть"... читать дальше
.14 апреля 2022 года 14:20
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Wells Fargo & Co. с целью $59 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $45,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что компания представит... читать дальше
.14 апреля 2022 года 14:00
Вероятен рост цены нефти до $113-121,5 за баррель Brent в апреле, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". По мнению экспертов, на мировом рынке энергоресурсов остается еще слишком много рисков, чтобы всерьез говорить о скором снижении цены на черное золото. Подобного мнения придерживается и... читать дальше
.14 апреля 2022 года 13:40
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Распадской" с целевой ценой 605 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Эльзы Газизовой. Эксперт отмечает, что с возобновлением торгов на Московской бирже акции "Распадской" начали стремительно восстанавливаться после февральского... читать дальше
.14 апреля 2022 года 13:18
Котировки нефтяных фьючерсов останутся выше $105 за баррель Brent в четверг, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рост котировок в среду поддерживался продолжившимся смягчением эпидемиологических ограничений в Китае и публикацией ежемесячного отчета Международного энергетического... читать дальше
.14 апреля 2022 года 12:57
Проведение обратного выкупа поддержит котировки акций "ЛУКОЙЛа" в 2022г, полагают аналитики Sber CIB. По мнению экспертов инвестбанка, на рынке нефти и газа складывается очень благоприятная конъюнктура для российских нефтегазовых компаний. Как следствие, у всех компаний нефтегазового сектора РФ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.